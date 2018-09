Jennifer Lawrence attacco alle colleghe molto magre e decisamente ipocrite. “Se siete sottopeso non dite che mangiate pizza” ha dichiarato la 28enne attrice statunitense. La critica è a chi finge di mangiare a volontà pur essendo magrissima perché, in realtà, perennemente a dieta. Jennifer Lawrence si è rivolta precisamente a le attrici e star che sfoggiano una linea perfetta e affermano di mangiare piatti calorici. Per lei è importante l’obbligo morale delle star di dire la verità quando si tratta di diete, anche perché per rimanere in forma, si sa, è necessario seguire una dieta equilibrata.

Ciò vale soprattutto per chi, come lei, vive di immagine. Ecco che dunque sono tante le star di Hollywood che per calcare il red carpet ed essere perfette si sottopongono per mesi a dei rigidi regimi alimentari. Questa la realtà che spesso non corrisponde a quella che percepiamo sui social. Spesso infatti vediamo modelle sorridere davanti a cibi calorici come patatine fritte, hamburger ed altro, così vien da chiederci: ‘Come fanno ad essere così magre se mangiano alimenti che fanno ingrassare?’.

“Se sei dieci kg sottopeso e parli di mangiare pizza e pollo fritto tutto il tempo, non stai facendo sentire le persone a posto con se stesse. Se ho gli Oscar o una première, non mento, probabilmente mangerò diversamente rispetto a come mangerei nella mia vita di tutti i giorni e tutto ciò per indossare al meglio quei vestiti. Mi sento a mio agio nell’ammetterlo”, ha dichiarato la bella Jennifer a InStyle, parlando di alcune colleghe. “Quando sento che un pensiero sfugge al mio controllo, provo a fingermi il mio personal trainer e dico a me stessa: ‘Non dirlo’ – ha detto rivelando il gran lavoro fatto su se stessa – Ho perso più soldi per i workout a cui non ho partecipato, rispetto a quelli che ho frequentato. Ma quando sono in palestra e corro sul tapis roulant mi sento potente”. L’attrice ha inoltre svelato di avere un profilo segreto su Instagram, da cui spia le sue colleghe: “Sono una voyeur: guardo, ma non parlo. Ci sono sempre così tante ripercussioni per qualsiasi cosa si dica. Tante persone ascoltano e prestano attenzione, e hanno così tante opinioni su tutto. E io non voglio davvero farne parte, a meno che non sia assolutamente necessario. Non voglio mettermi ‘in piazza’ senza un vero motivo“.