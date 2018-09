Il gossip oggi si è fatto però più incalzante: Jennifer Aniston e Brad Pitt sarebbero tornati insieme e dopo essersi incontrati segretamente per tutto l’anno farebbero di nuovo coppia. Addirittura il giornale americano “In Touch” titola “Luna di miele in Italia”. E in attesa di avere smentite e/o conferme ufficiali, il settimanale australiano e quello americano fannO rimbalzare il gossip che in poche ore ha fatto il giro del mondo. Il primo afferma che Pitt e la figlia, ospiti presso la villa di George Clooney, suo grande amico, sarebbero stati raggiunti dalla Aniston dopo che ha terminato le riprese di “Murder Mystery”, film girato proprio in Italia, tra Como e Milano. Il magazine si è addirittura spinto oltre, sostenendo che “Aniston e Pitt avrebbero rinnovato le promesse e il legame nel giorno del diciottesimo anniversario dal loro matrimonio”. In Touch ha cavalcato la notizia, presumendo che le due star hollywoodiane stiano “attraversando l’Italia in un viaggio di due settimane” iniziato con un soggiorno nella villa di George Clooney. Si parla di vera e propria “luna di miele” segreta.