Jennifer Aniston e Brad Pitt niente ritorno di fiamma, il gossip rimbalzato ieri da un sito all’altro ha diffuso in realtà una fake news! si era detto che i due attori si trovavano in Italia, a Laglio, in gran segreto ospiti nella villa sul Lago di Como dell’amico George Clooney. Non è vero niente, i due celebri attori non starebbero vivendo nessuna “luna di miele” segreta in Italia. Eppure in tanti ieri ci avevano sperato di poter rivedere insieme i due attori, che sono stati sposati dal 2000 al 2005, fin a quando nella vita di Pitt è entrata Angelina Jolie.

Jennifer Aniston non pensa agli uomini ma è dedita solo al lavoro: su People una fonte vicina all’attrice Arriva infatti dagli Stati Uniti la verità in merito. Su People, una fonte vicina alla Aniston ha appunto rivelato che lei adesso “è concentrata soltanto sul suo lavoro e non pensa agli appuntamenti con altri uomini”. Confermata tuttavia la definitiva rottura con Justin Theroux: “Non parla più di lui … fa la sua vita senza preoccuparsi di altro”. A lanciare la bomba sul presunto ritorno di fiamma con Pitt era stato un sito australiano, New Idea, forse pilotato a sua volta. People non ha fatto alcun accenno a Brad Pitt, peraltro alle prese con il difficoltoso divorzio (e conseguente affido dei figli) dalla Jolie. La Aniston è reduce da 7 anni di relazione con Theroux, questa è la realtà. La nota ufficiale del comune di Laglio A smentire la notizia bollandola come “fake” anche una nota ufficiale del comune di Laglio: “Né Brad Pitt, né Jennifer Aniston si sono trovati o si trovano nella villa del Signor George Clooney a Laglio. Rendiamo noto che la notizia, falsa, è stata probabilmente divulgata da una società ormai già nota per diffondere notizie false a soli fini pubblicitari. Ci rammarichiamo per questo trambusto causato a livello mondiale e chiediamo ai paparazzi appostati da giorni fuori dalla Villa di Clooney di lasciare libero il passaggio carraio e pedonale, perché si stanno verificando numerosi disagi alla viabilità”.