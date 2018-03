Jeep Wrangler e Cherokee 2018: svelata al Salone di Ginevra la nuova generazione

Grandi novità in casa Jeep che ha scelto il Salone di Ginevra, uno dei più importanti tra quelli dedicati al mondo dell’automotive, per presentare la nuova generazione di Jeep Wrangler e Jeep Cherokee. Come affermato durante la conferenza stampa di presentazione ai media internazionali, con queste due vetture si apre una nuova avventura della leggendaria storia del marchio Jeep.

Ma cosa aspettarsi dalle nuove Jeep Wrangler e Jeep Cherokee presentate al Salone di Ginevra 2018?

Jeep Wrangler

Progettata per dominare i più impegnativi percorsi off-road, Jeep Wrangler è il risultato di oltre settantacinque anni di leadership nello sviluppo di sistemi 4×4. Lo dimostrano i due sistemi di trazione integrale disponibili: quello denominato Command-Trac è presente sulle versioni Sport e Sahara mentre quello Rock-Trac equipaggia il modello Rubicon, il più estremo e abile nella guida off-road. Entrambi i sistemi sono dotati di scatola di rinvio Selec-Trac full time a due velocità per il monitoraggio e la gestione continua della coppia inviata alle ruote anteriori e posteriori. Ogni esemplare Wrangler è contraddistinto dal badge “Trail Rated” che attesta le leggendarie capacità 4×4 del modello.

Le prestazioni Trail Rated sono il risultato di una serie di test intensivi eseguiti nelle seguenti aree: trazione, guado, manovrabilità, articolazione e altezza da terra. La nuova Jeep Wrangler ha un design immediatamente riconoscibile contraddistinto da linee scolpite e dai tradizionali tratti stilistici del marchio americano, oltre agli elementi funzionali che da sempre caratterizzano l’icona Jeep. Tra le novità di design anche il nuovo tetto ad apertura elettrica Sky One-Touch che consente, semplicemente premendo un pulsante, il ripiegamento completo della copertura in tessuto del tetto.

Jeep Cherokee

La Jeep Cherokee 2019 rappresenta l’evoluzione del Medium SUV più capace della categoria, che oggi si presenta con un design più moderno ma sempre fedele agli stilemi classici del marchio, cui abbina una lunga serie di tecnologie intuitive per offrire maggiore comfort, connettività e protezione ai passeggeri. La nuova Jeep Cherokee è dotata di interni più confortevoli e funzionali, e assicura eccezionali doti di maneggevolezza, grazie a sospensioni anteriori e posteriori indipendenti oltre a capacità off-road di assoluto riferimento nella categoria, per merito dei tre sistemi di trazione integrale disponibili.