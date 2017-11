Jeep Wrangler 2018: le prime immagini in attesa del debutto al Salone di Los Angeles

Novità in casa FCA: la Jeep più iconica di sempre – la Jeep Wrangler – si rinnova integrando agli aspetti più amati tutte le nuove tecnologie disponibili. In attesa della sua presentazione in anteprima mondiale al Salone di Los Angeles, ecco le prime immagini di Jeep Wrangler 2018.

Pur mantenendo tutte le leggendarie caratteristiche 4×4, Jeep Wrangler è pronta a tornare con un design ancora più moderno che, rimanendo fedele all’originale, si combina ad un sistema avanzato di propulsione ma anche a maggiori opzioni open-air insieme a tante altre funzioni di sicurezza e tecnologie avanzate.

Non solo novità tecniche ma anche di design: la nuova Jeep Wrangler si contraddistingue per la griglia anteriore rinnovata, gli iconici fari arrotondati, i fari posteriori quadrati, un’aerodinamica ulteriormente ottimizzata, un comodo parabrezza fold-down per i puristi del fuoristrada, una libertà ancora maggiore per la guida “scoperta” e dozzine di diverse soluzioni insieme a numerose combinazioni tra parabrezza e copertura superiore. In attesa dell’uscita, i più curiosi potranno seguire l’evento di presentazione – previsto per il 29 novembre – durante il Salone di Los Angeles: in quel contesto verranno svelati ulteriori dettagli della nuova Jeep Wrangler.