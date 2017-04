Jeep Renegade Upland: edizione speciale per gli amanti delle strade più difficili

Il marchio Jeep ha presentato un’edizione del tutto speciale della sua Jeep Renegade: si tratta in particolare di Jeep Renegade Upland, vettura dal look aggressivo e pensata per l’off-road. Questa nuova special edition – che arriva pochi giorni prima della presentazione al pubblico della nuovissima Jeep Grand Cherokee TrackHawck – è una vettura completa sia in termini di comfort, stile e utilizzo sulle strade anche più difficili.

Al via gli ordini della nuovissima Jeep Renegade Upland, edizione speciale del celebre modello della casa automobilistica americana pensata per gli amanti delle strade più difficili e dissestate. Tra le novità assolute troviamo infatti un look distintivo e dotazioni specifiche per la guida in fuoristrada: tra queste il paraurti anteriore già visto nella versione Trailhawk e le protezioni sottoscocca in metallo. Le dotazioni di serie del fuoristrada comprendono anche il sistema di controllo della trazione Selec-Terrain con quattro diverse modalità – Auto, Snow, Sand e Mud – pensato per garantire prestazioni ottimali su qualsiasi terreno e l’Hill-Descent Control (HDC), tecnologia che consente invece una discesa progressiva e controllata su terreni dissestati o sdrucciolevoli senza la necessità di toccare il pedale del freno. Per quanto riguarda il motore è possibile trovare un Diesel 2.0 Multijet II da 140 cavalli, abbinato al cambio automatico a nove marce e all’esclusivo sistema 4×4 Active Drive Low con rapporto finale di riduzione di 16.5:1.

Esclusivi anche gli esterni della nuova Jeep Renegade Upland Special Edition che presentano infatti diversi elementi esclusivi di colore nero lucido, capaci di rendere il suo look più sportivo e aggressivo: tra questi i cerchi in lega neri da 17 pollici, il logo frontale “Jeep”, le lamine della griglia anteriore, il logo posteriore “4×4” e quello laterale “Renegade”. A contraddistinguere ancora di più la serie speciale anche l’esclusiva decalcomania “UPLAND”, posta sul lato del guidatore e quello del passeggero. Comfort e sportività anche per l’abitacolo che presenta – in quest’edizione speciale – maschere anodizzate arancioni per casse acustiche, bocchette del climatizzatore, leva del cambio e vani porta bicchieri del tunnel centrale: a rendere il look ancora più sportivi sono i sedili in tessuto nero, il volante rivesto in pelle, i tappetini all-season con logo Jeep e il quadro strumenti da 3,5″ con TFT. Infine, la nuovissima Renegade Upland Special Edition sarà disponibile in cinque livree: Alpine White, Omaha Orange, Carbon Black, Solid Black e Hyper Green. Il prezzo di listino è di 30.900 euro.