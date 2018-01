Jeep Renegade MY 2018: sempre più connessa e personalizzata

Grandi novità per la Jeep Renegade Model Year 2018 che si presenta con importanti aggiornamenti negli ambiti dell’infotainment, della funzionalità e della personalizzazione che rendono ancora più interessante l’acquisto del SUV più abile nella guida in fuoristrada nella sua categoria. La principale novità è l’introduzione della nuova generazione di UconnectTM con schermi da 5.0, 7.0 e 8.4 pollici – gli ultimi due ad alta definizione – per offrire innumerevoli nuove funzioni di navigazione, intrattenimento e comunicazione vivavoce, oltre a una lunga serie di nuove caratteristiche che migliorano sia l’esperienza di guida sia il comfort dei passeggeri a bordo.

Jeep Renegade MY 2018 si rinnova però anche negli interni: questi ultimi si presentano infatti ancora più funzionali con una nuova organizzazione dello spazio della console centrale e un incremento delle soluzioni portaoggetti, oltre a presentare un aspetto più moderno e raffinato grazie a nuovi rivestimenti dei sedili e nuove finiture interne. La nuova Jeep Renegade MY 18 conferma la sua ampia e articolata gamma che nasce incrociando cinque allestimenti, 12 diverse combinazioni di gruppi motopropulsori – motori a benzina, diesel e GPL, tre cambi (manuale, automatico a doppia frizione DDCT o automatico a nove marce) – abbinati a trazione anteriore o integrale.

Per i clienti desiderosi di migliorare la propria prestazione di guida in fuoristrada e di vivere avventure off-road in puro stile Jeep, il sistema UconnectTM 8.4″ NAV offre infine l’esclusiva applicazione Jeep Skills. Quest’app estremamente intuitiva fornisce indici specifici per l’off-road, che consentono pertanto ai guidatori di monitorare le prestazioni sui percorsi in fuoristrada. Con Jeep Skills i clienti potranno conoscere le potenzialità della Jeep Renegade MY 18 in fuoristrada, capire cosa è in grado di fare e quindi ottenere il massimo dalle sue capacità. In dettaglio, Jeep Skills informa costantemente il guidatore sui sistemi di guida off-road e fornisce feedback di guida sullo schermo da 8,4″ attraverso una serie di parametri specifici come trazione, rollio, beccheggio, pressione e altitudine.