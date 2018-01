Jeep Renegade My 2018: la nuova edizione arriva nei concessionari

Debutta nei concessionari italiani la nuova Jeep Renegade 2018, nuova edizione dell’iconica Jeep che si presenta al pubblico con importanti aggiornamenti negli ambiti dell’infotainment, della funzionalità e della personalizzazione.

Tra le novità della Jeep Renegade MY 2018, debutta il nuovo sistema UconnectTM con schermi da 5.0, 7.0 e 8.4 pollici. Quest’ultimo, in particolare, è tra i più grandi del segmento capace di offrire un’ampia gamma di funzionalità di navigazione, intrattenimento e comunicazione vivavoce nonché una serie di nuove caratteristiche che migliorano sia l’esperienza di guida che il comfort dei passeggeri a bordo.

La nuova Jeep Renegade MY 18 è stata rinnovata anche in termini di personalizzazione con nuove opzioni che consentono ai clienti di scegliere il modello più vicino alle proprie esigenze. Tra le novità spiccano sia i nuovi materiali per i rivestimenti dei sedili sia il nuovo colore chiaro per la selleria Polar Plunge: tra questi la combinazione pelle Ski Grey & Black con impunture Ski Grey sulla versione Limited. Non ultimo, l’aggiornamento stilistico ha toccato anche le finiture sulle cornici di radio, bocchette di areazione, tunnel centrale e altoparlanti. La nuova Jeep Renegade My 2018 sarà ammirabile a partire dal fine settimana del 20 e 21 gennaio nei concessionari Jeep.