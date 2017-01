Jeep Grand Cherokee 2017: prezzo, caratteristiche e uscita

Tra le grandi novità del 2017 è in arrivo la nuova Jeep Grand Cherokee 2017, la cui data d’uscita è fissata per il 15 gennaio prossimo: dopo la sua presentazione al Motor Show di Bologna, il nuovo SUV Jeep è già prenotabile nelle sue versioni Laredo, Limited, Trailhawk, Overland, Summit e SRT.

Come anticipato precedentemente, l’anno che si è appena aperto vedrà come protagonisti assoluti i SUV: tanti i modelli la cui uscita è prevista nel 2017 e, tra questi, anche Jeep Grand Cherokee 2017 nelle sue versioni Laredo, Limited, Trailhawk, Overland, Summit e SRT. Dopo la presentazione al Motor Show di Bologna, la nuova ammiraglia Jeep è ora prenotabile in attesa del lancio sul mercato previsto per il 15 gennaio. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, è stata confermata la presenza di motori con quattro unità e cambio automatico a 8 marce: oltre al diesel 3.0 V6 Multijet II – con potenza di 190 e 250 cavalli – Jeep Grand Cherokee 2017 può già essere ordinata con motore benzina V6 Pentastar 3.6 da 286 cavalli e con il V8 5.7 da 352 cavalli (disponibili solo con l’allestimento Summit) e infine con il V8 HEMI 6.4 da 468 cavalli, esclusivo del modello SRT.

Una delle novità principali di Jeep Grand Cherokee 2017 è sicuramente l’allestimento Trailhawk: pensato per esaltare al meglio le capacità 4×4 di Jeep, questa nuova versione presenta infatti caratteristiche tecniche specifiche per l’utilizzo della vettura in off-road. Inediti anche gli esterni di Jeep Grand Cherokee 2017 Trailhawk che presentano una nuovissima fascia anteriore ma anche una decorazione antiriflesso sul cofano, delle piastre sottoscocca di protezione, delle calotte degli specchietti ed infine finiture Neutral Grey, badge Trailhawk e Trail Rated con rifinimenti in rosso. Per quanto riguarda i prezzi, il listino parte dai 56.200 euro ed arriva ai 91.200 euro.