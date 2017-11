Jeep Compass Limited Winter: nuova edizione limitata e speciale con contenuti esclusivi

È stata lanciata ed è ora disponibile negli show room la nuova Jeep Compass Limited Winter, la nuova versione del SUV compatto di Jeep. Si tratta di una serie speciale in edizione limitata, con contenuti esclusivi e dal carattere particolarmente marcato.

Tra le feature esclusive di Jeep Compass 2017 Limited Winter segnaliamo i cerchi in lega da 19 pollici e gli interni in pelle: per i posti anteriori è disponibile di serie anche la regolazione elettrica a 8 vie e la possibilità di memorizzare la regolazione del sedile di guida. La caratterizzazione invernale si esprime attraverso il Winter Pack che comprende volante e sedili riscaldabili, così come la base dei tergicristalli.

Sulla Jeep Compass 2017 Limited Winter non mancano altri contenuti che caratterizzano la versione top di gamma Limited: vetri oscurati, sedili posteriori reclinabili in modo frazionato, climatizzatore automatico a due zone, quadro strumenti a colori TFT da 7″, UconnectTM touch 7″, Apple CarPlay ma anche Android AutoTM.

Oltre alla tecnologia più avanzata, la nuova Jeep Compass Limited Winter offre una dinamica di guida su strada eccezionale, grazie ai due motori e due cambi disponibili: l’efficiente MultiJet II da 1,6 litri con Stop&Start, 120 CV di potenza a 3.750 giri/min e 320 Nm di coppia a 1.750 giri/min, abbinato al cambio manuale a sei marce e alla configurazione 4×2, oppure un MultiJet II da 2,0 litri da 140 CV a 4.000 giri/min con cambio automatico a nove marce e da 350 Nm di coppia a 1.750 giri/min, nella configurazione 4×4. Segnaliamo che la Compass Limited Winter è disponibile in cinque livree: Diamond Black, Billet Silver, Granite Silver, White e – solo per la versione MultiJet II da 2,0 litri – Pearl White con tetto nero.