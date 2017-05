Jeep Compass 2017 prezzo e news: al via gli ordini

Al via gli ordini della nuovissima Jeep Compass 2017, la neo-nata in casa Jeep e presentata durante i saloni automobilistici internazionali che si sono conclusi nel corso dei mesi scorsi. La vettura sarà disponibile in tre differenti motorizzazioni ovvero benzina 1.4 MultiAir da 140 CV e i diesel 1.6 Multijet da 120 CV e 2.0 Multijet da 140 o 170 CV.

Novità per tutti gli amanti del marchio Jeep. Nei concessionari italiani, infatti, è disponibile la nuova Jeep Compass 2017, nuovo SUV della casa automobilistica che incarna il perfetto mix tra vettura adatta per l’off-road e automobile elegante da utilizzare comodamente durante le uscite in città. Le tre motorizzazioni del SUV saranno tutte abbinate alla trazione anteriore e al cambio manuale a 6 marce. Il turbodiesel 2.0 Multijet è invece disponibile anche con trazione integrale e cambio automatico a 9 rapporti.

Jeep Compass 2017 sarà ordinabile negli allestimenti Sport, Longitude e Limited. E il prezzo? Il listino del nuovo SUV Jeep parte dai 25mila euro della Compass Sport con motore benzina 1.4 MultiAir da 140 CV.