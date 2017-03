Jeep Compass 2017: prezzi, dimensioni motori e tutto quello che c’è da sapere

Non solo Alfa Romeo Stelvio: al Salone di Ginevra grande esordio anche per Jeep Compass 2017, il nuovo SUV Jeep che unisce la tradizionale capacità off-road 4×4 ai vertici della categoria all’eccellente dinamica su strada nonchè ad una serie di nuove tecnologie intuitive per la connettività e la sicurezza a bordo. Ecco allora prezzi, dimensioni, motori e tutto quello che c’è da sapere su Jeep Compass 2017.

Ha debuttato al Salone di Ginevra il nuovo Jeep Compass 2017 che si colloca nel segmento dei SUV compatti, un mercato estremamente importante e in crescita che conta già più di 6,3 milioni di veicoli l’anno a livello globale. “In Europa, si prevede che questo segmento raggiungerà più di 2 milioni di esemplari nel 2020” – ha dichiarato Mike Manley, Head of Jeep Brand – FCA Global, che poi proseguito: “Il nuovo modello offrirà ai nostri clienti una serie di caratteristiche uniche tra cui capacità off-road ai vertici della categoria, eccellente dinamica di guida, design distintivo del marchio Jeep, e avanzati contenuti tecnologici e di sicurezza; la Compass alzerà il livello del segmento dimostrando ulteriormente il nostro incessante impegno a far crescere il marchio Jeep in tutto il mondo. La nuova Compass rappresenta un tassello fondamentale per l’ampliamento della gamma Jeep”. In particolare, il nuovo Jeep Compass 2017 verrà proposto con motorizzazione benzina a due livelli di potenza e due diesel con tre livelli di potenze, per un totale di sei diverse combinazioni di motopropulsori e quattro diverse configurazioni: Sport, Longitude, Limited e Trailhawk. Non mancheranno nemmeno offerte specifiche pensate per il business.

Ma quali sono le caratteristiche principali di Jeep Compass 2017? Oltre alla capacità off-road al vertice della categoria grazie a due sofisticati sistemi 4×4, il nuovo SUV propone interni con caratteristiche e contenuti tecnologici d’avanguardia: tra questi ricordiamo materiali di pregio e la plancia dalla forma trapezoidale, un elemento di design caratteristico del marchio Jeep. In prima linea anche i sistemi di sicurezza che garantiranno una guida non solo performante ma anche sicura agli utilizzatori di Jeep Compass 2017: il nuovo SUV sarà disponibile in Italia in estate con un prezzo a partire dai 25mila euro.