Jeep Compass 2017: prezzi, dimensioni, motori e tutto quello che c’è da sapere

Sarà in vendita a partire dalla prossima estate la nuova Jeep Compass 2017 ma, nonostante questo, il nuovo SUV americano sembra già essere un successo. Abbiamo quindi deciso di raccogliere tutte le informazioni principali inerenti l’attesissima vettura: ecco allora prezzi, dimensioni, motori e tutto quello che c’è da sapere.

Cosa aspettarsi da Jeep Compass 2017? Iniziamo col dire che il nuovo SUV va ad inserirsi nella categoria dei SUV medi viste le sue dimensioni compatte: la categoria dei compatti non è altro che quella principale dal momento che le stime hanno ipotizzato una crescita del 20% da qui al 2020. Nata sulla piattaforma della “Renegade”, la nuova Jeep Compass sarà lanciata complessivamente in 17 diverse motorizzazioni, una gamma ampia capace quindi di adattarsi a qualsiasi tipo di mercato. In Europa ne vedremo 5 e saranno, in particolare, due 1.400 cc a benzina da 140 cv e 170 cv e tre diesel Multijet di 1.600 cc da 120 cv e da 2.000 cc da 140 e 170 cv. Quattro saranno invece gli allestimenti in cui sarà proposto il nuovo SUV ovvero Sport, Longitude, Limited e Trailhawk.

Per quanto riguarda la trazione, in Europa vedremo soprattutto varianti a due ruote motrici anche se non mancheranno le versioni con trazione integrale e quelle perfette per l’off road. Qualche parola anche per il design: nonostante la sua indole aggressiva e capace di affrontare anche i percorsi più difficili, Jeep Compass 2017 ha uno stile elegante che – ispirato alla Grand Cherokee – rende la vettura perfetta anche per la città. Per quanto riguarda il prezzo, almeno attualmente, possiamo solo ricordare che la nuova Jeep Compass Opening Edition verrà lanciata sul mercato italiano ed europeo a 37.750 euro.