Jeep Compass 2017: il primo SUV con Android Auto

Jeep Compass 2017 non è solamente una delle vetture più attese e già più amate del 2017: il nuovo SUV firmato Jeep sembra essere anche uno dei più innovativi sul mercato. Dopo l’annuncio dell’apertura delle ordinazioni della “Opening Edition”, è stata rilasciata anche la notizia della presenza di Android Auto.

Non solo software per smartphone: Google – in perfetta linea con il tema Industry 4.0 – è impegnata anche nello sviluppo di sistemi per le automobili sempre connesse. In particolare, il sistema operativo di BigG che salirà a bordo delle vetture a 4 ruote prende il nome di Android Auto: è proprio sul sito di quest’ultimo che – dopo aver annunciato la collaborazione con numerose case automobilistiche – è spuntato il nome di Jeep Compass 2017.

Per tutti coloro che ancora non lo conoscessero, Jeep Compass 2017 è il nuovo SUV Jeep nonché una delle automobili più attese del 2017. Per quanto riguarda l’uscita, il nuovo SUV arriverà sulle strade italiane a partire da giugno 2017 nella sua versione “Opening Edition”, l’edizione che aprirà la strada a tutte le altre della gamma. Jeep Compass 2017 avrà però un forte stampo internazionale: sostituendo la vecchia Compass ma anche la Patriot, il SUV verrà commercializzato ben in 100 differenti Paesi.