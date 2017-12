Jeep Cherokee 2019, anteprima mondiale al Salone di Detroit: le prime immagini

Buone notizie per tutti gli appassionati di SUV, in particolare di quelli firmati FCA. Jeep ha infatti annunciato il rinnovo del SUV che ha fatto la storia della categoria, il Jeep Cherokee. La vettura, nell’edizione Jeep Cherokee 2019, verrà presentata in anteprima al Salone di Detroit 2018.

E’ ancora un mistero su quali saranno le caratteristiche del nuovo Jeep Cherokee 2019, il SUV top di gamma della casa automobilistica Jeep che verrà presentato durante il Salone di Detroit 2018. In particolare, oltre alla prima immagine che vedete qui sotto, si conosceranno maggiori dettagli il 16 gennaio quando il SUV verrà mostrato in anteprima mondiale al North American International Auto Show di Detroit. Attualmente sappiamo che il SUV presenterà un design nuovo, premium e fedele al DNA JEEP, che si combina ad avanzati sistemi di propulsione.