Jeckerson Collezione Uomo Primavera Estate 2018: le idee per il nuovo anno

L’uomo Jeckerson per la collezione Spring-Summer 18 è un “uomo a suo agio nel mondo, curioso e alla ricerca di esperienze uniche, un vero smart rebel.” Quattro i temi principali attorno a cui ruota la collezione uomo Primavera-Estate ‘18 di Jeckerson: i capi essenziali, il colore blu in tutte le sue tonalità, le sfumature di khaki e i colori naturali, dal verde militare al ruggine, dall’ocra alle stampe tropicali.

Le novità di collezione riguardano soprattutto la ricerca di materiali e i lavaggi, le stampe esclusive. Tra i pantaloni, domina incontrastato l’iconico 5 tasche con toppa allungata, dal fit slim low, sviluppato in denim con diversi lavaggi: da vintage a used (con tanto di rotture e rammendi), dal sabbiato superwashed, fino all’effetto “dirty”. A completare l’offerta chino dal taglio sartoriale e bermuda dai colori ghiaccio e stampe tropicali/safari.

T-shirt girocollo in jersey stretch e giacche monopetto abbinate insieme diventano i preziosi alleati di questo look sofisticato e allo stesso tempo “at ease”. Il tocco in più è il gilet monopetto con cui osare un gioco di contrasti per un look che non passa inosservato. Molto forti anche le altre proposte di capispalla che vedono oltre alla biker in pelle (anche eco) un caban in gabardine tinto a effetto old e una field jacket stampa safari.