Jean-Michel Basquiat Roma 2017: al Chiostro del Bramante in mostra la New York dell’autore

Ancora grandi mostre a Roma in questo 2017: ha aperto infatti al Chiostro del Bramante – e sarà visitabile sino al 2 luglio 2017 – la mostra dal titolo “Jean-Michel Basquiat. New York City” dedicata appunto a Basquiat, protagonista indiscusso dell’arte newyorkese degli anni ’80.

Continua la ricerca di DART Chiostro del Bramante sulle personalità più influenti dell’arte con la mostra dal titolo “Jean-Michel Basquiat. New York City” che indaga, in particolare, le origini e l’importanza della street art e dei graffiti, dopo il grande successo di “LOVE. L’arte contemporanea incontra l’amore” che ha registrato un afflusso di oltre 150 mila visitatori. La mostra consta di circa 100 opere tra olii, acrilici, disegni e alcune importanti collaborazioni con Andy Warhol ma anche serigrafie e ceramiche.

Le opere presenti nella mostra “Jean-Michel Basquiat. New York City” – allestita al Chiostro del Bramante di Roma – sono tutte realizzate tra il 1981 e il 1987 tra le più rappresentative della sua produzione, tutte provenienti dalla Mugrabi Collection, una delle raccolte di arte contemporanea più vaste al mondo. La mostra cerca quindi di mettere in luce la personalità artistica di Basquiat, morto a soli 27 anni di overdose ma capace – in una sola decade – di creare opere che lo hanno reso celebre universalmente.