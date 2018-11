Jane Alexander a “Verissimo”, rivela: “Non bevo più, voglio conoscere meglio Elia”. L’attrice inglese naturalizzata italiana parla per la prima volta in tv dei suoi problemi legati all’alcol: “Uscivo alla sera, iniziavo a bere e non riuscivo a smettere. Quando hai questo tipo di problema non pensi di essere un’alcolista semplicemente perché non bevi tutti i giorni. Comunque, un compleanno, una gioia, una delusione, ogni scusa era buona per bere”. Ad aiutarla ad uscire dal tunnel della dipendenza l’ormai ex convivente.

“Grazie a lui sono andata a quattro incontri degli Alcolisti Anonimi e mi sono trovata benissimo. Non è sempre facile, ma ho smesso di bere da giugno, speriamo di andare aventi così”, spiega la ex gieffina che in poche settimane ha fatto drastiche scelte esistenziali. Nella casa del “Grande Fratello Vip” Jane ha infatti messo in discussione il suo amore per il fidanzato e si è molto legata ad un altro coinquilino, Elia. Dopo aver chiesto all’ex compagno ancora qualche giorno per poter riflettere, Jane lo ha incontrato: “Ho visto Giammarco due giorni fa. E’ stato difficile rientrare nella nostra casa, rivedere lui, il nostro cane, i gatti. Ci siamo confrontati molto. Gli ho detto che nella nostra relazione io mi sentivo ignorata. Abbiamo pianto e riso molto. Ci siamo abbracciati e alla fine gli ho detto che la nostra storia era finita. Ho raccolto alcune mie cose in casa e me ne sono andata. Poi gli ho inviato un messaggio e da allora non l’ho più sentito”. La sua decisione è qundi arrivata, così pure quella di volere approfondire la conoscenza di Elia Fongaro. “Io ed Elia ci parliamo molto. E’ un ragazzo intelligente e rispettoso che mi ha fatto stare molto bene nella casa e che voglio conoscere bene”. L’apparente freddezza dell’ex velino nei suoi confronti, nei giorni scorsi aveva indotto tanti utenti social a ritenere che Jane non fosse da lui ricambiata. “Lei prima si deve chiarire le idee e parlare con il fidanzato”, ha sempre ripetuto Fongaro a mezzo stampa. Ora che Jane ha preso la sua decisione, staremo a vedere se il loro flirt al GF Vip proseguirà anche nella vita reale e si trasformerà in qualcosa di più concreto …