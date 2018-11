“Ho messo in gioco la mia vita, non mi è partito l’ormone per Elia Fongaro. Penso che Elia sia stato rispettoso, che mi abbia voluto dare il tempo di capire prima cosa volessi, si sta comportando da gentiluomo”, queste le parole di Jane Alexander durante il Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato di Jane nel frattempo s’è detto costernato per questo tradimento in diretta, e riconoscendo l’attrice come la persona che più di tutte l’ha fatto soffrire nella vita, a Domenica Live ha rivelato: “Dopo che è stata eliminata dal GF Vip, Jane non è tornata a casa. Mi ha chiesto dei giorni per pensare e chiarirsi le idee”.

Elia in studio non ha certo fatto i salti di gioia. E quando Ilary Blasi gli ha chiesto se fosse felice di poterla riabbracciare, lui a sorpresa ha detto: “Preferisco non rispondere”. In realtà quell’apparente ‘gelo’ non sarebbe prova del disinteresse di Elia verso Jane. “L’ho ringraziato per non aver parlato male di me – ha detto al riguardo l’attrice in una intervista al settimanale Chi – “per non avermi attaccata, parlando solo dei suoi sentimenti. Anch’io nella Casa ho cercato di rispettarlo, probabilmente non l’ho fatto abbastanza se provo dolore per il modo corretto in cui si stava comportando“.

Elia le ha dato quello che cercava – “Ho passato tanto tempo con lui che era diverso e speciale e mi ha dato un senso di protezione che in quel momento era necessario” – e, rivela Jane, la sua relazione con Amicarelli vacillava già da un po’: “Glielo dicevo ma non mi ascoltava, c’era un forte problema di comunicazione. Vorrei che fosse chiaro, è il momento di dirlo, che questa cosa non è successa perché è arrivato Elia, non è che mi è partito l’ormone per il ragazzo più giovane e ho lasciato l’uomo che mi voleva sposare. Avevo dei problemi con il mio fidanzato che sono esplosi nella Casa perché lì ho messo in gioco la mia vita”.