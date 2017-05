James Middleton esce dall’ombra: tutto sul fratello 30enne di Kate e Pippa che spurga radiatori (foto)

Dopo i due matrimoni da favola che hanno visto protagoniste le sorelle più famose della Gran Bretagna: Kate e Pippa Middleton ora l’attenzione, complici anche gli scatti durante la cerimonia di ieri, si sono dirette verso il fratello James.

Barba hipster, occhi blu, fisico atletico, classe 1987: questi i connotati di James che, dal 2013, fa coppia fissa con la bella attrice più grande di lui di sette anni Donna Air. In un’intervista al Daily Mail del 2016 il ragazzo mostra tutto il suo temperamento e anche degli interessi molto lontani dalle sofisticate sorelle. A partire dal suo carattere schivo, lo scarso rendimento scolastico, l’amore per i cani e gli hobbies eccentrici e tutt’altro che blasonati: ecco come si racconta James che lavora per l’azienda di caramelle da lui fondata.

“Non sono mai stato un grande studente, ma ho altre capacità come accendere un falò, spurgare un radiatore o aggiustare uno scaldabagno” riferendosi alla sorella Kate ha detto: “A scuola ero sempre il primo ad alzarmi per strappare le pagine in cui si parlava di lei o c’erano foto di loro due insieme così non ci sarebbero state conversazioni che li riguardavano con gli altri studenti. Ma oggi, quando qualcuno è interessato a me per altri motivi lo capisco subito. Tutto quello che voglio è essere conosciuto per quello che sono e per quello che faccio. Dico sempre che ho tre mamme. Da piccolo non me ne facevano passare una: lo dicevano sempre ai nostri genitori. Ma io sono orgoglioso di essere “il fratello di”, come so che loro sono orgogliose di me”.