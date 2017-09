Jaguar Land Rover presenta le auto del futuro: elettriche, connesse e autonome

E’ in occasione del Tech Fest – evento dedicato all’innovazione del settore automobilistico – che Jaguar Land Rover ha presentato le sue auto del futuro. In particolare, sono tre le vetture presentate dalla casa automobilistica: la Jaguar E-type Zero, la Jaguar I-PACE Concept e la Jaguar FUTURE-TYPE.

“A partire dal 2020, i nuovi modelli Jaguar Land Rover avranno versioni elettrificate offrendo ai nostri clienti una possibilità di scelta ancora più ampia. Introdurremo nella gamma una serie di prodotti elettrificati che comprenderanno versioni totalmente elettriche, ibride plug-in e semi ibride. La Jaguar I-PACE, il nostro primo SUV completamente elettrico ad alte prestazioni, sarà in vendita il prossimo anno” – questo l’annuncio fatto da Dr Ralf D. Speth, Chief Executive Officer di Jaguar Land Rover. Ma quali saranno le auto del futuro?

Come anticipato, tra le auto presentate c’è il concept della Jaguar I-PACE, il primo SUV completamente elettrico del brand. La vettura sarà in vendita a partire dal prossimo anno e garantirà presentazioni e design d’eccellenza. La Jaguar E-type Zero rappresenta invece la versione elettrica di una delle automobili più amate di sempre, definita da Enzo Ferrari “l’auto più bella del mondo”. La vettura è basata su una Roadster Series 1.5 del 1968 ma avrà al suo interno un esclusivo propulsore elettrico che le permetterà di raggiungere i 100 chilometri orari in soli 5,5 secondi. La Future-Type è, come annuncia il nome, il concept più innovativo e futuristico del brand: la vettura rappresenta infatti il concetto di automobile del futuro, modello che non si vedrà prima del 2040 quando – almeno stando alle analisi di settore – inizierà la vera e propria rivoluzione della mobilità. In concept della Future-Type rappresenta un’automobile completamente innovativa, perennemente connessa e condivisa: abbinata alla parte hardware sarà presente un volante intelligente, guidato dall’intelligenza artificiale Sayer. Quest’ultimo sarà un vero e proprio assistente per ognuno di noi, capace di guidare l’automobile ma anche di gestire e contribuire a numerose delle azioni quotidiane.

Credit: © Jaguar Land Rover – Courtesy of Jaguar Media Center