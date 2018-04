Jaguar Land Rover 007 Elements: una missione speciale per James Bond

Jaguar Land Rover, le cui automobili appaiono nei film di Bond fin dal 1983, è infatti coerentemente partner ufficiale di 007 ELEMENTS, la cui sede è situata in cima ai 3050 metri del Gaislachkogl. 007 ELEMENTS consentirà ai visitatori di immergersi nel mondo dell’iconico agente segreto, nella nuova location sulla cima della montagna, accanto al ristorante Ice Q, alias la Hoffler Klinik del film Spectre. Nell’installazione saranno disponibili display interattivi dedicati ai contenuti tecnici Jaguar Land Rover, presenti accanto ai modelli Land Rover Defender e Range Rover Sport SVR impiegati nel film Spectre.

I visitatori potranno inoltre scoprire le più recenti tecnologie Jaguar Land Rover, i sistemi di intelligenza artificiale e la batteria agli ioni di litio da 90 kWh di una Jaguar I-PACE elettrica, impiegata per illuminare un modello wireframe del concept car C-X75, protagonista di uno spettacolare inseguimento per le vie di Roma nel film Spectre.

I veicoli Jaguar Land Rover sono apparsi in nove film di Bond a partire da Octopussy, del 1983, il film dove Roger Moore era protagonista di una drammatica fuga su una Range Rover Classic guidata da Bianca (Tina Hudson).

Mark Cameron, Jaguar Land Rover Experiential Marketing Director, dichiara: “Da un’icona britannica ad un’altra, Jaguar Land Rover è orgogliosa di far parte di 007 ELEMENTS, l’ultima novità nell’iconografia di James Bond. Abbiamo collaborato con EON Productions e Cable Car Companies Sölden per esporre i nostri “veicoli di Bond” e le ultime tecnologie in questa installazione unica che si affaccia sulle Alpi Ötztal.”