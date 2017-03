Jaguar I-PACE: la prima elettrica della casa del Giaguaro (foto e caratteristiche)

Debutto londinese per la prima elettrica di casa Jaguar, si tratta dell‘I-PACE, presso il famoso Olympic Park di Londra. Un performante concept SUV che rappresenta l’anteprima di Jaguar I-PACE che sarà presentata alla fine del 2017 e sarà su strada nella seconda metà del 2018.

“Il feedback ricevuto sulla Jaguar I-PACE Concept è stato fantastico. Abbiamo infranto tutte le regole per creare un veicolo con un look da supercar, prestazioni sportive e la versatilità di un SUV. Ha sorpreso molte persone e l’entusiasmo generato dal nostro primo veicolo elettrico ha superato le mie aspettative. Guidare la concept in strada e vederla nel mondo reale è molto importante per i progettisti. In questo modo è possibile cogliere il vero valore della spettacolare silhouette e delle possenti proporzioni della vettura rispetto alle altre. I-PACE Concept incarna il design della futura generazione di veicoli elettrici. Per me, il futuro dell’automobilismo è già arrivato” ha dichiarato Ian Callum, Jaguar Director of Design.

Grazie alla sua batteria agli ioni di litio da 90 kWh, I-PACE sarà uno sprinter sulla lunga distanza in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi e con un’autonomia di oltre 500 km (nel nuovo ciclo di guida europeo NEDC). La ricarica è facile e veloce, con l’80% disponibile in appena 90 minuti utilizzando una ricarica da 50 kW a corrente continua. I compatti e leggeri motori elettrici negli assali anteriori e posteriori generano una potenza combinata di 400 CV e 700 Nm di coppia e offrono tutti i vantaggi della trazione integrale in ogni condizione climatica. I-PACE offrirà anche quell’agilità, quel comfort di guida e quella raffinatezza che le consentiranno di distinguersi dagli altri veicoli elettrici: sarà un’autentica Jaguar ed una vettura per veri appassionati di auto.