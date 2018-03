Jaguar I-Pace elettrica pronta al debutto: prezzo, foto e caratteristiche

Jaguar I-Pace elettrica è pronta al debutto e a fare al futuro del settore dell’automotive. Pulita, ecologica e sicura, la nuovissima Jaguar I-Pace offre prestazioni sportive sostenibili, un’intelligenza artificiale (AI) di prossima generazione e la tipica praticità dei SUV cinque posti, che consentono a Jaguar di essere all’avanguardia nell’universo degli EV (Electric Vehicles).

“Mentre gli altri parlano di futuro, noi lo costruiamo. Per realizzare la Jaguar I-Pace elettrica, la new entry della famiglia Pace, abbiamo infranto tutte le regole. L’assenza di emissioni, di particolato e di CO 2 , ci consente di avvicinarci sensibilmente alla nostra visione di un futuro sicuro, pulito e sostenibile.” – spiega Ralf Speth, CEO di Jaguar Land Rover. Ma quali sono le caratteristiche e le feature che rendono la Jaguar I-Pace perfetta per chi è alla ricerca di un SUV dalle altissime prestazioni, dotato delle migliori tecnologie ma allo stesso tempo rispettoso dell’ambiente?

elettrica; Progettata sin dall’inizio come un vero EV (Electric Vehicle), la I-PACE offre un design audace

I motori Jaguar abbinati alle prestazioni della trazione AWD consentono di erogare una potenza di 400 CV, una coppia di 696 Nm e di raggiungere i 100 km/h in 4,8 secondi;

La batteria agli ioni di litio da 90 kWh offre un'autonomia di 480 km 1 , grazie anche al sistema di ottimizzazione dei percorsi del navigatore;

Un'architettura in alluminio specificatamente progettata consente di avere una struttura dall'elevata rigidità e una distribuzione 50:50 del peso;

Grazie ad un caricatore rapido a corrente continua da 100 kW sarà possibile ricaricare la batteria, da 0 all'80%, in 40 minuti 2 e con i primi 15 minuti che assicurano un'autonomia di 100 km;

batteria, da 0 all’80%, in 40 minuti 2 e con i primi 15 minuti che assicurano un’autonomia di 100

Gli Smart Settings utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale per adattare il comportamento della I-PACE alle preferenze dei singoli guidatori;

Aggiornamenti wireless assicurano ai clienti di poter disporre sempre del software più aggiornato;

Garanzia di otto anni per la batteria 3 e manutenzione dopo oltre 33.000 km/due anni.

Grazie ad una innovativa batteria agli ioni di litio da 90 kWh che impiega 432 celle “pouch” (a sacchetto), la nuova Jaguar I-Pace elettrica offre un’autonomia di 480 km. Utilizzando un dispositivo di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW, i possessori saranno in grado di ricaricare la batteria, da 0 all’80% in appena 40 minuti. Attraverso un wall box domestico a corrente alternata da 7 kW, ideale per la ricarica notturna, sarà possibile raggiungere lo stesso livello di ricarica in poco più di 10 ore. È già possibile ordinare la nuova Jaguar I-Pace elettrica, a partire da 79.790 euro.