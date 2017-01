Jaguar F-Type 2017: restyling per la sportiva della casa automobilistica inglese

Jaguar ha annunciato il restyling della sua gamma sportiva Jaguar F-Type introdotta per la prima volta sul mercato delle automobili dal 2012. La casa automobilistica inglese ha affermato che il lancio dei nuovi modelli è previsto per la primavera del 2017, con buona probabilità in occasione del Salone di Ginevra.

Restyling all’insegna dell’innovazione per Jaguar F-Type, la sportiva della casa automobilistica britannica. Già simbolo del rinnovamento di Jaguar, la linea F-Type prevederà – a partire dalla primavera del 2017 – 28 nuove varianti, riconoscibili tra loro grazie ai leggeri interventi fatti sul paraurti anteriore. Il restyling prevede anche gruppi ottici Full Led. Per quanto riguarda gli interni, Jaguar F-Type 2017 sarà dotata di sedili con spessore ridotto e struttura in magnesio: riviste anche le finiture interne grazie a nuovi materiali e abbinamenti cromatici. In particolare, per tutte le varianti di Jaguar F-Type 2017 sarà possibile scegliere la pelle nel colore “Siena Tan”.

La vera rivoluzione di Jaguar F-Type risiede sicuramente nell’introduzione di particolari ed innovative feature tecnologiche: su tutte le nuove versioni della gamma F-Type, infatti, verrà offerto di serie il sistema di infotainment Touch Pro con InControl app. Già apprezzato su altre vetture del marchio, questo apparato tecnologico di ultima generazione prevede un processore quad-core con Ssd da 60 GB nonchè display capacitivo da 8 pollici completamente personalizzabile e con supporto al 4G. Gli acquirenti di Jaguar F-Type 2017 potranno anche godere del’app ReRun che, sviluppata in collaborazione con GoPro, darà modo di registrare video durante la guida.

Foto: media.jaguar.com