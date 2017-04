Jaguar F-Type 2017: al Salone di New York debutta la 4 cilindri

Si è aperto ieri (almeno per il pubblico) il Salone di New York 2017, uno degli appuntamenti automobilistici più attesi dell’anno nonchè quello che apre una grande stagione di eventi dedicati alle quattro ruote. Tra le novità presentate in questa nuova edizione anche la Jaguar F-Type 4 cilindri da 300 cavalli.

Sono tante le novità presenti anche quest’anno al Salone di New York, dai SUV alle sportive sino ai concept di lusso. Tra le anteprime esclusive ci occupiamo quindi oggi della nuovissima Jaguar F-Type 2017, presentata nella Grande Mela in versione a 4 cilindri. In particolare, la casa automobilistica britannica ha debuttato con una versione coupè e convertible con motorizzazione 2 litri da 300 cavalli e 400 Nm di coppia massima: la vettura sarà dotata anche di trazione posteriore e cambio automatico a 8 marce.

Jaguar F-Type in versione da 4 cilindri si differenzia dalla V6 per pesare ben 52 chilogrammi in meno: questa modifica ha fatto sì che la casa automobilistica inglese revisionasse anche l’assetto dell’automobile ma che mettesse anche in evidenza il caratteristico “rombo” dello scarico, tipico delle sportive Jaguar. La vettura – presentata in anteprima al Salone di New York 2017 – è in grado di raggiungere una velocità massima di 250 chilometri orari e i 100 chilometri all’ora da fermo in soli 5,4 secondi.