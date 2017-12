Jackerson collezione donna Primavera/Estate 2018: outfit contemporanei

La collezione donna Primavera-Estate ‘18 di Jeckerson si rivolge a una donna libera e sognatrice, che vuole sentirsi a suo agio, mantenendo allo stesso tempo la propria femminilità. Con questo obiettivo, prendendo ispirazione da prodotti e capi della vita di tutti i giorni, in parte ispirati a guardaroba di derivazione militare, sportiva, denim e workwear, l’intento è stato quello di creare e suggerire dei look che interpretassero e proponessero degli stili personali e personalizzabili con un’idea di lifestyle e sportswear dal sapore vagamente maschile, giocando con le proporzioni e variando tra pezzi dalla vestibilità più ampia e altri dal fit più asciutto, di matrice più convenzionalmente femminile. Immagine, questa, di una nuova femminilità più libera, ma pur sempre chic, raffinata e allo stesso tempo “at ease”.

Particolare attenzione è stata riservata alle novità nella proposta dei modelli di denim, tra cui spiccano il denim a vita bassa a campana, il pantalone cropped largo in fondo, il pantalone palazzo, il boyfriend e il mom-fit. Si aggiungono inoltre, per la stagione calda: shorts, e una midi in denim, oltre ad alcune proposte in una stampa a righe ampie nei colori del rosso e bianco e del nero e bianco.

Le camicie, i top e le giacche hanno un fit over, lineare e maschile e si sviluppano in una palette di colori ben definiti, tra cui il bianco, il rosa pastello, il khaki, il verde militare, il blu e l’arancione. La collezione vuole suggerire un’idea di destrutturazione del look e la possibilità di mixare prodotti e proporzioni diverse, per essere interpretabile con maggior naturalezza, personalità, versatilità e carattere dalla donna Jeckerson.