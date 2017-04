Ivanka Trump e marito: svelato il patrimonio milionario della First Daughter

Nel caso di Ivanka Trump è proprio opportuno dire che buon sangue non mente, primo esempio di First Daughter capace di offuscare la più frivola e per nulla interessata agli affari (di stato e milionari) Melania, moglie in carica del magnate e presidente degli Usa, Donald Trump.

Assurta a nuove responsabilità governative – in veste di assistente speciale del tycoon – mentre il marito Jared Kushner già ricopre il ruolo di consigliere esperto presso il suocero, la giovanissima coppia possiede un patrimonio che si aggira intorno ai 741 milioni di dollari legata agli investimenti e agli affari nel settore immobiliare. Come mai sono stati diffusi questi dati? Essendo parte dello staff della Casa Bianca si è resa necessaria l’operazione trasparenza.

L’impero di Ivanka sfonda il valore di 50 milioni di dollari, inclusa una quota fra 5 e 25 milioni nella società Trump International Hotel ma anche la dichiarazione dei redditi del maritino non scherza. Ad ogni modo anche gli altri assistenti del Presidente hanno rivelato cifre significative: un trend di veri e propri Paperoni, a conferma di quanto la politica “renda”.