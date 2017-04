It’s alla about shoes: il libro imperdibili per le amanti della scarpe di lusso

Si chiama All about shoes e promette di far letteralmente perdere la testa a tutte le amanti delle scarpe – quindi a tre quarti della popolazione femminile mondiale – soprattutto a coloro che adorano prodotti unici, lussuosi e iconici come quelli di Christian Louboutin, Manolo Blahnik e Jimmy Choo.

Il volume raccoglie 300 modelli di scarpe fra i più affascinanti lanciati sul mercato e indossati dalle influencer avvistate per le strade Parigi, Milano, New York, Londra, Berlino e Copenhagen. Capitale l’occhio della fotografa inglese di street-style Suzanne Middlemass, che ha saputo cogliere la poesia del contesto cittadino in relazione alla scarpa.

Edito da teNeues, It’ All About Shoes raccoglie un vero arsenale di trend, idee, spunti e modelli che faranno letteralmente morire di invidia tutte le fashion addicted.

Foto di Suzanne Middlemass