Italy Best Ski Hotel 2017: Cristallo Resort & Spa Cortina d’Ampezzo si conferma ancora

L’unico cinque stelle Lusso delle Dolomiti “monopolizza”, con 4 vittorie in 5 anni, l’ambito riconoscimento che premia le punte di diamante di un settore fortemente concorrenziale. Al primato a livello nazionale si somma l’ingresso tra i primi 3 classificati nella TOP World’s Best Ski Hotel, segno di una sempre maggiore internazionalizzazione del Resort ampezzano. La conferma di un percorso verso l’eccellenza che nel 2017 ha portato l’hotel ad entrare – primo Ski Resort in assoluto – all’interno della “Luxury Collection” della più grande compagnia alberghiera del mondo.

Il Cristallo Resort & Spa – l’unico 5 stelle Lusso delle Dolomiti – conquista ancora una volta l’Italy Best Ski Hotel, qualificandosi terzo nella classifica dei World’s Best Ski Hotel. L’annuncio è stato durante la cerimonia di Gala del World Ski Awards a Kitzbühel, in Austria, di fronte a una platea che rappresenta l’élite del settore dell’ospitalità legata allo sci. È la quarta volta – in soli 5 anni, ovvero dal 2013, quando è stato istituito il premio internazionale – che al Resort viene riconosciuto il primato italiano nella categoria. Un “poker” che si può considerare di buon auspicio per la stagione invernale ormai alle porte. Quanto all’ingresso tra le prime tre strutture della TOP World’s Best Ski Hotel, è un riconoscimento che proietta l’hotel in una dimensione ancora più internazionale.

Il Cristallo Resort & Spa si conferma Italy Best Ski Hotel grazie alla sua “personalità” e alla capacità di ascoltare e anticipare le esigenze di clienti e turisti. Quest’anno la struttura ha introdotto vari cambiamenti, innalzando ulteriormente i propri standard: dal rebranding al rinnovo delle camere e delle suite, fino all’upgrade di dotazioni tecnologiche e sicurezza, ogni aspetto legato all’accoglienza è stato aggiornato e potenziato. I World Ski Awards, organizzazione gemella dei World Travel Awards, sono l’unica iniziativa globale che riconosce e celebra l’eccellenza in questo settore. I riconoscimenti vengono assegnati contando i voti espressi dai principali professionisti del turismo sciistico (che quest’anno hanno raggiunto un numero record) e unendoli al parere espresso da centinaia di migliaia di frequentatori delle strutture provenienti da tutto il mondo.