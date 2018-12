Isole Canarie: Foto Eventi Group alla ricerca di 50 fotografi, anche senza esperienza

Foto Eventi Group, famosa azienda che opera nel settore della fotografia turistica, ha aperto le selezioni per assumere nelle Isole Canarie nuovi fotografi turistici. L’offerte di lavoro è rivolta sia a professionisti che ad appassionati di fotografia, che non abbiano comprovata esperienza alle spalle. Il fotografo turistico dovrà operare in alcuni dei principali alberghi delle Isole Canarie. Mica male! Scopriamo insieme tutti i dettagli di quest’incredibile opportunità.

Diciamo subito che Foto Eventi Group cerca 50 fotografi. E piuttosto urgentemente, anche perché coloro che saranno ritenuti idonei lavoreranno già nel periodo delle vacanze di Natale. I Fotografi di occuperanno della realizzazione, promozione e vendita di servizi fotografici indirizzati agli ospiti di varie strutture turistiche. Tale urgenza di personale deriva naturalmente dal picco di turisti in arrivo durante le feste. La campagna di recruiting è aperta anche a candidati giovani senza esperienza. Per questi ultimi è previsto, infatti, un corso di formazione che si svolgerà presso l’Academy Foto Eventi Group. Passiamo ora ai requisiti, che diciamo non sono molti. Indispensabili la conoscenza almeno della lingua inglese e la disponibilità a lavorare all’estero. Vien da sé che fondamentale è il talento, oltre che una buona attitudine commerciale.

Un’opportunità davvero seria, che può davvero cambiare la vita. Foto Eventi Group conta attualmente un centinaio di collaboratori e decine di strutture turistiche servite. Nata nel 2009, la nota agenzia si occupa della produzione di foto per festival, matrimoni, competizioni sportive e offre appunto servizi di fotografia turistica destinati ai clienti di hotel. Chi volesse avere maggiori informazioni e candidarsi non deve fare altro che compilare l’apposito form online che si trova sulla riservata alle carriere (Lavora con noi) di Foto Eventi Group, allegando il curriculum vitae.