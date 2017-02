Isola dei Famosi 2017 quarta puntata: eliminati, nominati, liti e la Barale su Raz Degan

Una ricca diretta per la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2017, dopo una breve carrellata sulle scaramucce settimanali si arriva all’eliminato della settimana. A giocarsela sono l’indomito Raz Degan e il patinatissimo Giacomo Urtis, ed è proprio quest’ultimo a dover abbandonare il reality. Per Degan, invece, arriva una bella sorpresa ovvero il sostegno della sua, ormai ex, storica fidanzata Paola Barale che affida ai social una frase per lui.

“Preferisco chi ha il coraggio di essere se stesso, mostrandosi realmente per quello che è, non cercando di piacere a tutti i costi…per questo auguro lunga vita a Raz sull’isola. Io sto con Raz, buona fortuna” un gesto che sicuramente farà piacere a Raz, quando ne verrà messo a conoscenza. Ad essere nuovamente nell’occhio del ciclone è ancora il modello e attore israeliano che pare avere il gruppo tutto contro di sé.

Non sono mancate le tensioni, le piccole gelosie di Moreno nei riguardi di Malena – più vicina al bel Simone che al rapper – i problemi con la grammatica proprio di quest’ultimo, la tensione altissima tra Raz Degan e Giulia Calcaterra, nonché la discutibile uscita della Caldonazzo che ha asserito di sentirsi in difficoltà nel doversi interfacciare durante la sua permanenza sull’isola a Malena, a causa del mestiere esercitato dalla ragazza ovvero la pornostar. La serata si chiude con Raz Degan e Massimo Ceccherini in nomination.