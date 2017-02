Isola dei Famosi 2017: Massimo Ceccherini contro Eva Grimaldi, lacrime e tensioni

Che questa edizione de L’Isola dei Famosi prometta fulmini e saette è stato chiaro fin dalla prima puntata, in cui sono emerse le personalità tutt’altro che remissive e fumantine di molti concorrenti. Oggi è scoppiata una lite tra quella che pareva la coppia più affiatata del reality: Massimo Ceccherini ed Eva Grimaldi.

I due attori non hanno fatto mistero di avere un forte legame e una reciproca simpatia, ovviamente sul piano del tutto amichevole, ma si sa che Ceccherini – come ha dimostrato in un’edizione passata de L’Isola dei Famosi a cui già aveva partecipato – ha spesso delle reazioni imprevedibili e “di pancia”. Complice probabilmente la fame che inizia a farsi sentire e le difficoltà dettate dalle condizioni estreme, l’attore toscano ha scacciato senza troppi convenevoli la Grimaldi che come al solito stava cercando la sua compagnia.

La donna ha reagito molto male a questo gesto di stizza dell’amico ed è corsa in lacrime a rifugiarsi in riva al mare, con il cappuccio della felpa calato sulla testa, nel tentativo di nascondere il dispiacere. Massimo, accortosi di aver trattato male colei che pare essere la sua più fedele compagna di viaggio, è accorso a chiedere scusa e ad asciugare le lacrime dell’attrice.