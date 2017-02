Isola dei Famosi 2017: Andrea Marcaccini espulso in diretta, Dayane Mello fuori, Ceccherini iracondo

Una diretta piena di colpi di scena quella che ha contraddistinto la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2017, a partire proprio dall’espulsione in tempo reale a inizio serata di Andrea Marcaccini. Negli ultimi giorni sono rimbalzate su tutti i quotidiani le notizie inerenti l’ex fidanzata del tatuatore che – al termine della relazione – l’ha denunciato per stalking, percosse e sequestro di persona.

Va puntualizzato che le accuse di stalking e rapimento sono state respinte e c’è stata una sentenza chiara in tal senso, resta ancora da verificare la questione riguardante le presunte violenze. Marcaccini asserisce di avere numerosi testimoni in grado di dimostrare che in realtà la situazione sia al contrario, ovvero che la vittima fosse lui. Chiaramente nessuno, se non la giustizia, potrà stabilire dove sia la verità. Il problema è che il ragazzo aveva firmato un contratto con la produzione dichiarando di non aver procedimenti penali in corso, non corrispondente a verità, motivo per il quale è stato espulso.

Anche Dayane Mello ha salutato i compagni dopo aver perso al televoto contro la De Grenet. Momento di tensione nel momento in cui Luxuria fa notare a Massimo Ceccherini di non aver giocato molto correttamente durante la prova. L’attore toscano reagisce molto male e risponde con toni scocciati, la situazione rientra poco dopo, ma il carattere impulsivo di Massimo inizia a esplodere.