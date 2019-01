Irina Shayk, la bellissima modella russa compagna di Bradley Cooper dall’aprile 2015, ama sfoggiare look sempre nuovi e lo fa, soprattutto osando con haircut di ogni tipo. Aveva lasciato tutti a bocca aperta, infatti, ai Golden Globes 2019 quando, accanto ad un Bradley statuario e in bianco, ha debuttato con un caschetto con riga al lato molto chic, divenuto subito trend tra le acconciature del 2019.

Del resto, Irina sa come osare e far scuola in fatto di tendenze e, dopo essersi divertita a collezionare berretti alla francese declinati in tutti i colori e dallo squisito sapore bon ton, ha lasciato Parigi a bocca aperta con uno street style, accompagnato da un ritorno degli iconici capelli lunghi e lisci. La chioma scura, in netto contrasto con il suo sguardo di ghiaccio, le conferisce forza e carattere, così come l’outfit scelto per fare colazione con sua madre, tra una sfilata e l’altra.

Irina Shayk: capelli lunghi e street style

Shorts in denim firmati Jean Paul Gaultier, stivali altissimi, ma che lasciano scoperte le cosce nel gelido clima invernale della capitale francese e la falcata sicura di chi fa del mondo la propria personale passerella.

Eccola, la donna che ha fatto innamorare due inarrivabili, il calciatore Cristiano Ronaldo e il divo hollywoodiano Bradley Cooper, dal quale ha avuto anche una bambina, Lea de Seine Cooper Shayk, nel 2017. Con l’uso di qualche ciocca di extension, Irina Shayk dà prova di come sia semplice cambiare look e stile in poche, efficaci mosse.

Irina Shayk: la musa dell’alta moda

La top model si è affermata sfilando per le principali case di moda, Desigual nel 2014 l’ha scelta per la sfilata della Barcellona Fashion Week del 2014, mentre in Italia è il volto (e il corpo) di Intimissimi. La Shayk ha, inoltre, alle spalle (e di fronte) una carriera luminosa, impreziosita da nomi altisonanti nel paradiso del fashion come Missoni, Roberto Cavalli, Givenchy, Alberta Ferretti, solo per citarne alcuni.

Irina Shayk: perché ho lasciato Ronaldo