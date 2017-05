Irina Shayk, a Cannes 2017 in Atelier Versace: più in forma che mai a soli due mesi dal parto

Sola, capelli mossi e sciolti, trucco incredibilmente naturale e abito giallo: si è presentata così Irina Shayk sul red carpet del Festival di Cannes 2017. Più in forma che mai, a soli due mesi dal parto la modella russa ha incantato il festival del cinema.

Nello splendido abito giallo firmato Atelier Versace, Irina Shayk ha stupito tutti i presenti a Cannes 2017 ma anche tutti i suoi fan. La modella russa, infatti, a poco più di due mesi dall’aver messo alla luce la piccola Lea de Seine, si è mostrata con una fisico “da urlo” e in una forma invidiabile. Nell’abito post-maternity in chiffon di seta – cucina appositamente per lei – la 31enne russa ha sfilato sul red carpet del film Hikar.

“Welcome back mamma Irina ! You look more beautiful than ever ! Love you” ha scritto Donatella Versace sul proprio account Instagram, omaggiando la modella. Irina Shayk, a differenza di molte celebrities, ha deciso di stare lontana dai riflettori per tutta la durata della sua gravidanza, evitando persino di postare foto con il pancione, con la bimba appena nata o con la famiglia al completo. Le indiscrezioni, però, parlano già di una proposta di matrimonio fatta dal compagno Bradley Cooper poco dopo la nascita della figlia.