Ireland Baldwin: la 22enne splendida figlia di Alec e Kim Basinger si mostra sensuale su Instagram

Bellissima come la madre Kim Basinger, sensuale come suo padre Alec Baldwin, Ireland, figlia della coppia dei due divi, ha scatenato i fan postando sul suo account Instagram delle sue foto sensuali in cui mostra non soltanto la sua bellezza ma anche l’incredibile somiglianza con la madre. Infatti il commento principale alle foto è proprio in relazione alla bellezza della 22enne che ricorda i tempi d’oro dell’indimenticabile Kim.

“Questa è quella che sono, prendere o lasciare. Non ho intenzione di passare il tempo a “photoshoppare” i miei scatti per apparire più bianca e più magra. Nessuno mi ha detto che mi sono rovinata con i tatuaggi. Voglio essere il più reale possibile. Amo le mie curve e i miei tatuaggi” ha scritto la giovane che ha mostrato le sue bellezze al naturale.

Un fisico meraviglioso e tonico che, stando alle parole di Ireland però, dev’essere stato criticato da qualcuno che le avrebbe detto di avere “troppe curve”. A vedere invece le foto la ragazza è pressoché perfetta, lo dimostra anche la sua carriera di modella.

Infine la bellissima figlia d’arte regala anche uno scatto particolarmente sensuale in topless, mentre si copre con le mani il seno. Inutile dire che ne è seguito un boom di like, commenti e condivisioni.