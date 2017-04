iPhone 8 uscita, prezzo, rumors e news: tutte le ultime indiscrezioni sull’atteso top di gamma Apple

Gli appassionati del melafonino fremono per l’uscita (quasi) imminente di iPhone 8, ottava generazione del dispositivo che ha rivoluzionato il mondo mobile. Ma cosa aspettarsi? Nonostante le tante indiscrezioni dai vertici Apple non arriva ancora nessuna notizia ufficiale, né per quanto riguarda l’uscita né sul prezzo di lancio. Dalla rete continuano però ad arrivare nuovi rumors, molti dei quali considerati molto attendibili viste le fonti di provenienza. In questo articolo abbiamo quindi raccolto tutte le ultime news in attesa di avere notizie ufficiali.

iPhone 8 sarà probabilmente costruito in alluminio e vetro, materiali necessari al sistema di ricarica wireless: questa sembra essere la teoria condivisa da tutte le fonti ma, nelle ultime ore, Reuters ha condiviso ulteriori dettagli. Sulla base delle indiscrezioni provenienti da distretti di produzione legati al colosso di Cupertino, infatti, Apple sarebbe al lavoro ad una nuova tipologia di batterie così da rendere più performante lo smartphone che – come tutti sappiamo – ha il difetto di faticare ad arrivare carico alla fine della giornata. Nel decennale dell’uscita del primo iPhone, però, sono molti che ipotizzano l’arrivo di qualche novità che possa lasciare tutti sorpresi: ma quale sarà la caratteristica che lo renderà rivoluzionario?

Se per molto tempo si è perlato di display edge OLED, in queste ore sembra che la vera rivoluzione di iPhone 8 possa essere tutt’altro. Alcuni insider hanno infatti avanzato l’ipotesi che Apple possa aver pensato ad uno “Smart Connector”, un connettore che potrebbe essere utilizzato anche per supportare visori di realtà aumentata. Non è da meno la notizia della possibile presenza di un avanzato sistema di riconoscimento facciale, caratteristica necessaria a rendere sempre più sicuro il device: con l’arrivo di Apple Pay, infatti, il colosso di Cupertino sembra dover lavorare duramente per garantire la protezione dei dati sensibili dei propri utenti. Ma a quando l’uscita e a quale prezzo? Sebbene non vi siano certezze è probabile che iPhone 8 possa essere lanciato a settembre in un numero limitato di pezzi: solo a partire dai mesi successivi verrà immesso sul mercato un numero sempre maggiore di dispositivi. Il prezzo si aggirerà probabilmente intorno ai 1000 euro.