iPhone 8 uscita, prezzo e rumors: smartphone innovativo e in arrivo in autunno

Continuano a trapelare nuove indiscrezioni ma anche nuovi render inerenti iPhone 8, l’attesissimo top di gamma di casa Apple. Prezzo, uscita ma anche caratteristiche tecniche e novità: ecco tutto quello che sappiamo su quello che – almeno stando alle prime indiscrezioni – sembra essere uno dei dispositivi più innovativi di sempre, un po’ come lo fu il primo iPhone oramai dieci anni fa.

Dopo le notizie trapelate nel corso delle scorse settimane che volevano l’uscita del top di gamma Apple non prima della fine dell’anno, a far chiarezza – o presunta tale – è il quotidiano economico cinese Economic Daily News. Stando a quanto riportato dal giornale, infatti, iPhone 8 uscirà già ad ottobre dal momento che i produttori di alcuni componenti sarebbero già pronti a fornirli al colosso di Cupertino. In particolare, Tsmc, Zhen Ding Technology, Kinsus Interconnect Technology e Simplo Technology sarebbero pronti ad iniziare la loro produzione già a giugno. Non è però l’unica novità: negli stabilimenti Foxconn stanno già iniziando i corsi per l’assemblaggio sia di iPhone 8 sia dei nuovi iPhone 7S e 7S Plus attesi invece per il mese di settembre. Ma quali saranno le caratteristiche tecniche del nuovo iPhone?

Se i 7S saranno solamente un aggiornamento dell’attuale top di gamma, sembra che iPhone 8 possa essere il device della svolta. Confermata quindi l’assenza del tasto Home fisico che sarà invece integrato nello schermo. Il dispositivo sarà dotato di display OLED da 5,8 pollici e presenterà altresì un’area funzione non troppo diversa da quella presente sul MacBook Pro. Sempre stando ai rumors, è possibile che iPhone 8 presenti una doppia fotocamera sia nella parte posteriore che quella inferiore. Per quanto riguarda la fattura, invece, è oramai quasi certo che il dispositivo sarà costituito di vetro e alluminio, entrambi materiali utili alla modalità di ricarica wireless. E il prezzo? Anche in questo caso si continua a pensare che iPhone 8 potrebbe costare anche oltre 1000 euro.