iPhone 8: uscita in Italia, prezzo e ultime indiscrezioni

E’ quasi tutto pronto per l’uscita del nuovo iPhone 8, l’ultima edizione dello smartphone firmato Apple. Ma cosa sappiamo sino ad oggi? Nonostante il lancio sembri essere imminente, molti sono ancora i misteri che avvolgono questo device…

Cosa aspettarsi da iPhone 8? Considerato lo smartphone del decennale dal lancio del primo device mobile Apple, iPhone 8 sembra celare numerose sorprese a tutti coloro che decideranno di acquistarlo. Dopo le ultime indiscrezioni dei giorni scorsi – che parlavano di un colore totalmente inatteso rispetto alle edizioni precedenti – in queste ore stanno trapelando nuove indiscrezioni inerenti il prezzo con cui verrà lanciato sul mercato. Prima di addentrarci in questo argomento, però, ricapitoliamo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche.

Il nuovo iPhone 8 dovrebbe essere caratterizzato da display OLED, sensori 3D per il riconoscimento ma anche un sistema di ricarica wireless e fotocamera migliorata. Proprio queste caratteristiche, però, potrebbero aver fatto volare il prezzo di lancio: dalle ultime indiscrezioni, infatti, sembra che iPhone 8 possa essere presentato con un prezzo a partire da 999 dollari per la versione “base” da 64 GB di memoria. Da precisare, inoltre, che in Europa – a causa del cambio – il prezzo della versione “entry level” possa aggirarsi addirittura oltre i 1000 euro. Maggiori dettagli si conosceranno comunque solamente il giorno della presentazione che dovrebbe avvenire il 12 settembre.