iPhone 8 uscita in Italia, prezzo e news: la presentazione ufficiale il 12 settembre

Dopo mesi di attesa, è ufficiale: iPhone 8 verrà presentato a settembre e, in particolare, il 12. Ad annunciarlo gli inviti con cui il colosso di Cupertino ha annunciato il primo evento nel nuovissimo “Steve Jobs Theatre”. “Ci vediamo a casa nostra”, si legge negli inviti ufficiali per partecipare alla presentazione dell’attesissimo iPhone 8, smartphone che segna il decennale dall’uscito del primo ed innovativo iPhone. Ma cosa aspettarsi?

Se la data della presentazione è oramai ufficiale, continuano anche in queste ultime ore di attesa a trapelare indiscrezioni sul nuovo iPhone 8. L’IFA 2017 di Berlino, però, ha ovviamente fatto aumentare esponenzialmente i rumors, soprattutto dopo che qualcuno sembra aver avvistato una replica dell’ultimo top di gamma Apple nello stand di un produttore di cover. A detta di chi ha visto il device, lo smartphone sembra rispettare quelle che sono le indiscrezioni sul design trapelate sino ad oggi dai numerosi analisti del settore: iPhone 8 avrà quindi probabilmente display OLED e scocca in alluminio ma anche doppia fotocamera posteriore posta verticalmente. Lo schermo, come anticipato, avrà bordi sottilissimi e – per la prima volta in assoluto – sarà senza tasto Home.

Ma a quando l’uscita in Italia? Sebbene ancora non si abbiano notizie ufficiali, è probabile che il modello base di iPhone 8 così come il nuovo iPhone 7S possano arrivare sul mercato nazionale già poche settimane dopo la presentazione ufficiale del 12 settembre. Poco chiara invece la sorte del modello top di gamma, che potrebbe ritardare l’uscita. Ciò che è (quasi) certo, invece, è che gli amanti degli smartphone Apple si troveranno di fronte all’iPhone più costoso di sempre.