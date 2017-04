iPhone 8 uscita, foto, rumors e news: doppia batteria e niente bordi per il top di gamma Apple?

Non si placano le indiscrezioni su iPhone 8, uno degli smartphone più attesi ma anche più chiacchierati del 2017. A mesi dall’uscita – prevista a settembre – continuano a trapelare render ma anche rumors sul nuovo top di gamma di Cupertino. Ecco allora cosa aspettarsi…

iPhone 8 continua a far parlare di sé nonostante manchino ancora molti messi all’uscita. Le ultime indiscrezioni descrivono il top di gamma di Cupertino come uno smartphone in linea con le tendenze del momento: anche il nuovo iPhone avrà quindi cornici sottilissime, display full edge ma anche – forse – doppia batteria. Ebbene sì, i rumors sembrano confermare la volontà di Apple di ridurre drasticamente i problemi relativi all’autonomia dei suoi device: in particolare, con questo “raddoppio” si potrebbe prolungare la durata della batteria di iPhone 8 sino ad oltre un giorno. Per quanto riguarda il display, invece, l’ipotesi è che possa essere un OLED da 5,8 pollici: confermato il tasto Home integrato e (forse) anche un sistema di riconoscimento facciale.

Ma non è tutto: proprio poche ore fa, infatti, dalla rete sono arrivate nuove indiscrezioni ed immagini attendibili di quello che potrebbe essere iPhone 8. Non essendo notizie ufficiali si tratta ovviamente di render: questi ultimi, però, sono stati definiti particolarmente accurati dagli analisti che studiano da mesi le mosse di Cupertino in attesa del nuovo top di gamma. A pubblicare le immagini è KK Sneak Leaks tramite il suo account Twitter: dai render è possibile notare il Touch ID integrato nel display ma anche i sensori presenti nella parte frontale, tra i quali quello destinato alle foto in 3D e alla realtà aumentata.