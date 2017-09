iPhone 8 uscita e prezzo: le ultime news in attesa della presentazione ufficiale

Manca pochissimo al lancio ufficiale di iPhone 8, il nuovo top di gamma Apple nonché tra gli smartphone più chiacchierati degli ultimi mesi. Ma cosa aspettarsi dal nuovo iPhone nonché dai nuovi device che verranno presentati domani sul palco del Steve Jobs Theatre?

iPhone 8 e iPhone X? A poche ore dalla presentazione ufficiale, si intensificano i rumors inerenti l’uscita dei nuovi top di gamma del colosso di Cupertino. Le indiscrezioni più insistenti riguardano l’iPhone X, il device che segnerà il decennale dall’uscito del primissimo iPhone. In particolare, tra le caratteristiche più chiacchierate ricordiamo la presenza del Face ID, sistema di riconoscimento facciale in 3D. Novità assoluta saranno le Animoji, ovvero emoji animate personalizzate con espressioni facciale e voce dell’utente.

L’iPhone X – e forse anche l‘iPhone 8 – dirà addio al tasto Home, sostituito dalla Home Bar. All’interno del device sarà poi presente un sistema di ricarica wireless: l’utente potrà, in alternativa alla presa di corrente classica, poggiare semplicemente il telefono sulle basi di ricarica Apple. Tra le novità anche un software più smart e il nuovo iOS 11. Novità anche per gli Apple Watch che vedranno arrivare la connessione LTE, il nuovo sistema operativo watchOS 4 e nuovi cinturini con colori e design nuovi. Aggiornamenti anche per le Apple TV. Ricordiamo, infine, che l’appuntamento allo Steve Jobs Theatre è fissato per domani, 12 settembre.