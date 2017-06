iPhone 8 prezzo, uscita e news: nuovi render in attesa del lancio ufficiale

Cresce sempre di più l’attesa per conoscere iPhone 8, il nuovo top di gamma Apple. In attesa di sapere però quali saranno le caratteristiche ufficiali ma anche la data d’uscita e il prezzo, nuovi render permettono a tutti i fan della “mela morsicata” di assaporare il nuovo iPhone.

A dieci anni dal lancio della prima versione di iPhone, Apple è probabilmente pronta a stupire. Il colosso di Cupertino è infatti al lavoro ad iPhone 8, il top di gamma nonchè lo smartphone del brand più costoso di sempre. Ma cosa sappiamo sinora? In realtà attualmente non esistono notizie certe ma, come abbiamo già visto più volte, i leaks sono spesso molto affidabili. Stando ai rumors, quindi, iPhone 8 dovrebbe misurare 143,4 x 70,77 x 7,51 mm e la sua uscita potrebbe esse prevista già per settembre 2017. I leaks trapelati in rete, infatti, parlano di una possibile presentazione il 17 settembre durante l’Apple Keynote: l’uscita potrebbe invece essere programmata la settimana successiva, quindi a partire dal 25 settembre.

E quanto a caratteristiche tecniche? Impossibile affermare con certezza quali saranno le feature del nuovo iPhone 8 anche se qualcuno ha già parlato di materiali quali vetro e alluminio nonchè di una doppia batteria, utile a migliorare e prolungare l’autonomia dello smartphone Apple.