iPhone 8 prezzo, uscita e caratteristiche: Apple anticiperà (forse) la produzione

Grandi novità in casa Apple, almeno stando alle ultime ipotesi. Gli ultimi rumors apparsi in rete inerenti iPhone 8 parlano infatti della possibilità che il colosso di Cupertino anticipi la produzione dell’ultimo e atteso top di gamma. Ecco allo tutto quello che sappiamo su iPhone 8: prezzo, uscita e caratteristiche.

Continuano a trapelare nuovi rumors su iPhone 8, l’atteso top di gamma Apple in uscita nel 2017. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il colosso di Cupertino potrebbe anticipare la produzione del device a giugno 2017 così da poter eventualmente intervenire con modifiche. Sebbene non si abbiano notizie ufficiali, l’uscita è molto probabile che avverrà come sempre in autunno, tra settembre e ottobre 2017.

Ma cosa sappiamo di iPhone 8? Il top di gamma Apple avrà probabilmente display OLED da 5.5 pollici in cui verrà integrato il Touch ID e, di conseguenza, anche il tasto Home. Novità anche per la fotocamera che, almeno stando ai rumors, potrebbe essere dotata della funzionalità “3D”. Le indiscrezioni parlano anche dell’abbandono dell’alluminio in favore di vetro e acciaio, materiali necessari al migliore funzionamento della modalità di ricarica wireless. Nessuna nwes, infine, riguardo al prezzo che però potremmo essere molto simile a quello dei modelli precedente e perciò non essere inferiore agli 800 euro.

Credit: iPhone 8 concept by Veniamin Geskin