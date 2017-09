iPhone 8 e iPhone X: la diretta svela tutte le novità Apple

Dopo mesi di attesa, è arrivato finalmente il grande giorno dell‘iPhone 8 e dell’iPhone X. Tim Cook – in diretta dal nuovissimo Steve Jobs Theatre di Cupertino – ha infatti svelato gli iPhone del decennale ma non solo. Sono infatti moltissime le novità – tra device e software – presentate durante il Keynote di Apple, appena conclusosi. Ecco allora cosa aspettarsi dai nuovi smartphone Apple e quando saranno disponibili in Italia.

Le indiscrezioni erano tante ma, nonostante questo, il colosso di Cupertino è stato in grado di stupire ancora una volta. Dopo i tanti rumors emersi in questi mesi, il Keynote di Apple – conclusosi nella tarda serata del 12 settembre (ora italiana) – ha svelato iPhone X, l’iPhone del decennale, ma anche iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Se questi ultimi sembrano non essere altro che l’evoluzione annuale del celebre smartphone, l’attenzione è tutta puntata su iPhone X. Il melafonino che cambia le regole del gioco è in vetro sia nella parte anteriore sia in quella posteriore, è dotato di display Super Retina da 5,8 pollici con tecnologia Oled e True Tone: come anticipato nei giorni scorsi, il nuovo iPhone non avrà il tasto Home ma avrà altresì un tasto laterale con cui attivare Siri. Grande novità anche la presenza di un sistema di riconoscimento facciale: con il FACE ID l’utente potrà autenticarsi e sbloccare lo smartphone. Ma sarà sicuro? E’ lo stesso Tim Cook ad eliminare ogni dubbio spiegando che il FACE ID ha solamente una possibilità su un milione di sbagliare, ma non solo: questo sistema – grazie ad un processore di ultima generazione pensato per l’AI – sarà in grado di apprendere i cambiamenti del volto, dalle rughe ai capelli, nonché di funzionare sia durante il giorno sia durante la notte. I più giovani – ma non solo – ameranno poi anche le Animoji, le emoji che potranno essere personalizzate con le nostre espressioni e la nostra voce.

Le novità non sono però terminate: iPhone X ha anche una doppia fotocamera da 12 Megapixel, doppia stabilizzazione ottica nonché il Quad-Led True Tone flash che dovrebbe raddoppiare l’uniformità della luminosità dell’immagine. Come promesso dai rumors, iPhone X potrà essere ricaricato via wireless grazie al sistema AirPower, base di ricarica capace di ricaricare sino a tre dispositivi contemporaneamente. Ma a quando l’uscita? Il device – che avrà un prezzo di 999 dollari – sarà sul mercato dal 3 novembre ma Cupertino non ha svelato da quali Paesi partirà la distribuzione. Infine, tra le novità anche iPhone 8 – in edizione standard e Plus – la nuova Apple TV nonché i nuovi Apple Watch, dotati di connessione LTE.

Photo Credit: Apple NewsRoom