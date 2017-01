iPhone 8: data di uscita, prezzi e design

Era il 9 gennaio 2007 quando Steve Jobs lanciò sul mercato il primo iPhone.

Oggi quindi si festeggiano i primi 10 anni di una delle invenzioni high tech più riuscite degli ultimi anni.

Per l’occasione, Apple, cercherà senz’altro di dare una scossa al mercato e, per che no, magari sorprendere i fan del melafonino.

Oggi potrebbe quindi essere lanciato il nuovo iPhone 8, anche se la versione più accreditata è quella che vuole l’uscita, come di consueto, in autunno, dopo la presentazione di settembre.



Quel che è certo è che il nuovo iPhone sarà diverso dai suoi fratelli maggiori.

La scocca dovrebbe abbandonare il metallo a favore di un corpo del tutto in vetro, ma sempre con gli angoli arrotondati consentendo un display più ampio.

Data per certa l’introduzione dello schermo OLED, probabilmente curvo. Lo fa sapere il Korean Herald, che specifica che Cupertino sta acquistando schermi curvi Oled da Samsung, sua principale rivale nel campo della telefonia ma anche uno dei più stretti alleati per la componentistica.

Il tasto Home potrebbe sparire a favore di una soluzione integrata direttamente nello schermo e utilizzabile con il 3D Touch.

Pare poi che il nuovo iPhone 8 sarà dotato di un sistema per la ricarica wireless e una funzione per realizzare scatti 3D, mai introdotta finora in un telefono, e per riconoscere il volto dell’utente nel caso di password biometrica. Si parla anche di maggiori prestazioni e della possibilità di realizzare video in realtà aumentata.

Altri rumors riguardano le dimensioni del nuovo iPhone, che potrebbe essere rilasciato in tre versioni: oltre alle consuete da 4,7 e 5,5 pollici, come successo per iPhone 7, si parla anche di una variante da 5 pollici.

Infine la nota dolente, ovvero il prezzo. Secondo Forbes si parte da 1.200 dollari.