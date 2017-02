iPhone 8 2017 rumors e news: fotocamera 3D in arrivo?

Torniamo a parlare di iPhone 8 2017: sono infatti molti i rumors e le news arrivati in queste ore in merito a quello che – almeno stando alle indiscrezioni – sembra essere il telefono più misterioso tra quelli in arrivo nel 2017. Ecco allora quali potrebbero essere le novità in arrivo sul nuovo iPhone.

iPhone 8 2017, quali sono gli ultimi rumors? A sbilanciarsi sul nuovo iPhone – che segnerà il decennale dall’uscita della prima versione – è stato l’analista Ming-Chi Kuo di Kgi Securities, esperto di Apple: l’uomo, in queste ore, ha parlato del possibile arrivo di una fotocamera 3D, caratteristica che farebbe del nuovo iPhone lo smartphone più rivoluzionario del 2017. Ma di cosa si tratta? La fotocamera 3D verrebbe utilizzata sia al fine del riconoscimento del volto sia per scattare selfie tridimensionali, da utilizzare con la realtà virtuale oppure per i videogiochi.

Ming-Chi Kuo entra però nei particolari di quello che potrebbe essere il nuovo iPhone 8 2017 spiegando che, nella parte anteriore dello smartphone, il colosso di Cupertino starebbe pensando a posizionare – oltre alla fotocamera 3D – anche due moduli ad infrarossi, uno per la ricezione ed uno per la trasmissione dei dati. Le immagini così ottenute – grazie all’utilizzo del sistema ideato dall’israeliana PrimeSense, acquistata da Apple nel 2013 – verrebbero utilizzate in sostituzione dell’attuale Touch ID ma anche nei videogiochi che utilizzano la tecnologia della realtà aumentata. Ma a quando l’uscita di iPhone 8? Stando alle indiscrezioni, il nuovo iPhone 8 2017 non uscirà probabilmente prima dell’autunno: solo in quel momento, insomma, scopriremo quali sono le novità che ha in serbo per il mondo mobile il colosso di Cupertino.