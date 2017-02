iPhone 8 2017: prezzo, scheda tecnica e rumors sul nuovo top di gamma Apple

Cresce sempre di più l’attesa per iPhone 8 2017, l’atteso nuovo top di gamma di casa Apple. Ecco allora prezzo, scheda tecnica e gli ultimi rumors su quello che dovrebbe essere uno dei device più rivoluzionari del 2017.

Grandi novità in casa Apple ed, in particolare, inerenti il nuovo iPhone 8 2017. Stando agli ultimi rumors, infatti, il nuovo top di gamma del colosso di Cupertino potrebbe presentare il punto di svolta, proprio come fece il primo iPhone oramai dieci anni fa. Le ultime indiscrezioni parlano quindi di totale assenza del Tasto Home che verrà invece sostituito da tasti virtuali. A darne notizia è Ming Chi Kuo, analista che sembra essere infallibile nelle sue rivelazioni.

Il sito specializzato AppleInsider approfondisce quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche di iPhone 8 2017 spiegando che il nuovo top di gamma avrà (quasi sicuramente) display OLED da 5.8 pollici, di cui solo 5.15 (circa) saranno utilizzabili. Oltre ai bordi curvi, infatti, nella parte inferiore del device ci sarà probabilmente un’area funzione dedicata ai tasti virtuali. Kuo anticipa anche che Apple starebbe lavorando ad un nuovo metodo per la sicurezza, al fine sia di innovare la modalità di autenticazione sia di rendere più sicuri i pagamenti effettuati tramite smartphone. Infine, l’analista conferma anche il prezzo: iPhone 8 2017 sarà probabilmente lo smartphone Apple più caro in assoluto con un prezzo che arriverà a 1000 dollari.