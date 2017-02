“Io, Claude Monet”: Nexo Digital racconta l’arte al cinema [VIDEO]

Al via una nuova stagione cinematografica dedicata all’arte: grazie a Nexo Digital, gli spettatori avranno modo di immergersi nei capolavori più celebri di sempre nonché in una visita virtuale nei musei più famosi del mondo. Ad aprire le danze sarà il film “Io, Claude Monet”.

“Io, Claude Monet” – prodotto da Nexo Digital – sarà nelle sale in occasione di San Valentino, il 14 e il 15 febbraio. Il docu-film di Phil Grabsky accosta oltre tremila delle lettere del maestro dell’impressionismo a quelle che sono le sue opere più celebri in un itinerario che tocca alcuni dei musei più importanti del mondo. Allo spettatore verranno quindi mostrati più di 100 dipinti in alta definizione, capolavori che – accostati agli scritti di Claude Monet – riusciranno a definire in modo accurato e preciso la vita interiore dell’autore di Giverny.

“Io, Claude Monet” non sarà però il solo docu-film in uscita nelle sale: dopo l’atteso evento di San Valentino, infatti, gli amanti dell’arte avranno modo di approfondire anche:

– “RAFFAELLO – IL PRINCIPE DELLE ARTI” (dal 3 al 5 aprile);

– “IL GIARDINO DEGLI ARTISTI. L’IMPRESSIONISMO AMERICANO” (9 e 10 maggio);

– “MAURIZIO CATTELAN. BE RIGHT BACK” (30 e 31 maggio);

– “MICHELANGELO. AMORE E MORTE” (dal 19 al 21 giugno).

Per tutte le info e approfondimenti sulle pellicole, www.nexodigital.it.